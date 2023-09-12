



В Донецке "высокопоставленный вояка" насмерть задавил "идеолога Новороссии"

Во временно оккупированном Донецке погиб 56-летний "идеолог Новороссии", военкор и пропагандист Геннадий Дубовой.



Причина смерти - Дубового насмерть сбил автомобиль, за рулем которого был так называемый командир комендантского полка "ДНР" Вячеслав Сниткин.



Как пишут местные паблики, для этого "высокопоставленного чиновника" закон не писан, нарушение ПДД и совершение ДТП для него достаточно частые "явления". Отсюда и выводы все тех же местных пабликов: виновника в смертельном ДТП, конечно же, никто судить не будет.



Как известно, на оккупированных территориях Украины такие преступления как то пытки, убийства, мародерство и насилие - часто совершаются представителями российских силовых структур в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных. Никто эти преступления не расследует, люди просто исчезают и зачастую навсегда.



В ООН открыто заявляют: уровень военных преступлений в оккупации достиг такого уровня, что явно представляют собой систематическую, поддерживаемую государством политику России по отношению к Украине. И, как видно на примере случая ДТП с Дубовым, политика РФ является индульгенцией для тяжких преступлений ее исполнителей.