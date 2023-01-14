



В Днепре российская ракета попала в жилой дом: все подробности

Днем, 14 января, во время массированного обстрела практически всей территории Украины российская ракета попала в жилой дом в Днепре.



Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", - сообщил Тимошенко.



По его словам, мэр города Борис Филатов выехал на место происшествия. Изначально сообщалось о том, что в результате попадания разрушен как минимум один подъезд. Под завалами оказались люди. На место были экстренно отправлены сотрудники ГСЧС. Судя по кадрам с места трагедии, в результате попадания в квартирах повылетали окна, разрушены балконы, начался пожар.



Информация о раненых



В Офисе президента сообщили, что по состоянию на 16:20, были спасены 15 человек.



По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, по обновленным данным, ранения получили 27 человек. Шестеро из них – дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали. Более того, погибли минимум пять человек.



Последствия удара



Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что под разрушенными конструкциями площадь пожара составила 70 м кв. Кроме того, возле дома загорелись около 15 единиц легковых автомобилей. Были разрушены конструкции девятиэтажного дома со второго по девятый этаж.



В свою очередь, мэр Филатов предупредил, что работы по разбору завалов будут проводиться всю ночь. Он добавил, что целый район города был полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.



Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечены более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС. Вечером, когда уже стемнело, было включено искусственное освещение для разбора завалов. Оказавшихся в ловушке жителей снимали кранами.



Реакция на попадание в дом



