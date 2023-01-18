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В Броварах разбился Eurocopter Super Puma
18.01.2023 11:12 Аркадий Бочаровский

В Броварах разбился Eurocopter Super Puma


Российские СМИ сообщают о типе вертолета, разбившегося в Броварах.

Разбившийся в городе-спутнике Киева - Бровары летательный аппарат оказался вертолетом Eurocopter EC225 LP Super Puma.

Поставленные на Украину в 2018 году вертолеты Super Puma были разработаны в конце 70-х годов. Максимальная взлетная масса - 11 200 килограмм. Экипаж - два человека.
Вертолет перевозить до 25 пассажиров. Диаметр винта - 16,2 метра. Крейсерская скорость - 277 км/ч. Перегоночная дальность - 985 километров.

Соглашение о приобретении вертолетов производства компании Airbus Helicopters было подписано 29 мая 2018 года в Париже лично Арсеном Аваковым. Приобретаемые борты модели Н225 (EC225) Super Pumа являлись машинами, выведенными из эксплуатации канадской компанией CHC Helicopter и в последующем отремонтированными во Франции.

 

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