



В Британии спрогнозировали потери РФ в войне к 2025 году

Общие потери России в войне с Украиной к 2025 году превысят 500 тысяч.



Такое мнение выразила британская разведка в отчете за 30 декабря.



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В Британии отметили, что в 2023 году средние ежедневные потери РФ в личном составе, убитыми и ранеными, возросли примерно до 300, что больше, чем в первый год войны.



"Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "долевой мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года", - сказано в отчете.



В разведке считают, что РФ может понадобиться 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений.