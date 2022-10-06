Уникальные кадры: М270 в действии на фронте в Украине
Телеканал Sky News показал репортаж с войны в Украине, где ВСУ используют М270 против российских войск.
В сюжете показан запуск ракет. Предположительно, целью удара был мобильный командный пост.
M270 MLRS - это американская пусковая установка, которая используется как РСЗО и для запуска тактических ракет.
Sky News with exclusive footage of Ukrainian M270 in action.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/yCghMhYfGN— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) October 5, 2022