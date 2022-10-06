Новости » События в Украине
Уникальные кадры: М270 в действии на фронте в Украине
06.10.2022 07:52 Ольга Белозерова

Уникальные кадры: М270 в действии на фронте в Украине

Телеканал Sky News показал репортаж с войны в Украине, где ВСУ используют М270 против российских войск.

В сюжете показан запуск ракет. Предположительно, целью удара был мобильный командный пост.

M270 MLRS - это американская пусковая установка, которая используется как РСЗО и для запуска тактических ракет. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы