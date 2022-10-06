



Уникальные кадры: М270 в действии на фронте в Украине

Телеканал Sky News показал репортаж с войны в Украине, где ВСУ используют М270 против российских войск.



В сюжете показан запуск ракет. Предположительно, целью удара был мобильный командный пост.



M270 MLRS - это американская пусковая установка, которая используется как РСЗО и для запуска тактических ракет.



