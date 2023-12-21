



Умеров отправит заграничных украинцев на фронт

Министр обороны Украины Рустем Умеров утром 21 декабря в интервью Welt TV, Bild и Politico сказал, что будет стремиться, чтобы в 2024 году живущие за рубежом украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет мобилизовались в Вооруженные силы Украины.



По его словам министра, “в случае саботажа "приглашения" будут применены санкции. Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно".



Владимир Зеленский уже заявил, что разрабатывается специальный план относительно мобилизации 450-500 тысяч человек.

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Зеленский говорит, это "очень серьезная цифра", и ему "нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление". Кроме того, президент подчеркнул, что мобилизация такого количества людей обойдется Украине в 500 млрд гривен.

