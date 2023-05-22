



Укрэнерго подтверждает: ЗАЭС подключили к сети

Украинские энергетики смогли возобновить питание линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию.



Как говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в понедельник, 22 мая, "станция переходит на питание от украинской энергосистемы".



В компании напомнили, что в результате повреждения высоковольтной линии ЗАЭС потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов.



Уже в седьмой раз с момента временной оккупации Запорожской АЭС россияне создают ядерную и радиационную опасность в зоне АЭС. В "Укрэнерго" приложили максимум усилий и возобновили питание атомной станции от украинской энергосистемы.



Отмечено, что, несмотря на очередную атаку России, энергосистема Украины работает стабильно, а производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.



Вместе с тем энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго).



В результате были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже возобновили энергоснабжение потребителей по резервным схемам.



В результате атаки россиян также повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине, питание возобновляется.



Несмотря на это, в ночные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину сегодня отсутствует.



"В настоящее время электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии. Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь", - обратились энергетики к украинцам.



Напомним, ночью 22 мая армия РФ совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Пострадали восемь мирных жителей, повреждены дома, автомобили, админздания. Произошло несколько пожаров.