



Украинское законодательство адаптировано к европейскому в сфере энергетики

Отчет Еврокомиссии: Украинское законодательство хорошо адаптировано к европейскому в сфере энергетики



В рамках визита в Украину Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинской стороне отчет о второй части опросника, который Украина заполнила для получения статуса кандидата на членство ЕС. В документе определяется уровень приближения законодательства Украины к актуальному праву ЕС, а также возможность Украины взять на себя обязательства, связанные с членством в Евросоюзе.



По пятибалльной шкале оценивания Еврокомиссии законодательное регулирование энергетики Украины получило "4" – "хороший уровень подготовки". Такую же оценку Украина получила по главам права ЕС "Таможенный союз", "Внешние связи", а также "Внешняя политика безопасности и обороны". По этим четырем главам Украина имеет самую высокую оценку.



С Отчетом Европейской Комиссии можно ознакомиться здесь.