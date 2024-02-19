



Украинский министр попросил Маска отключить Starlink для россиян

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил факт переговоров с главой компании SpaceX Илоном Маском касательно использования российской армией системы спутниковой связи Starlink на фронте, и возможность отключения Starlink для российских оккупационных войск при условии сохранения работоспособности спутниковых модемов для Вооруженных Сил Украины.



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Этот разговор состоялся еще до того, как стало известно о факте использования Starlink российской армией, подчеркнул министр в интервью "Общественному", и подтвердил существование алгоритма, по которому Starlink может быть отключен для войск РФ и сохранена при этом работоспособность системы для ВСУ.



"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX, и сейчас у нас осуществляется четкая коммуникация в отношении того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", – заявил Федоров.



Отвечая на вопрос о возможности отключения Starlink на оккупированных территориях Украины, Федоров подчеркнул, что такая мера могла бы иметь катастрофические последствия для ВСУ. Он также подчеркнул важность работы Starlink в связи с определенными технологиями, связанными с использованием дронов.



"Нам нужно, чтобы Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас очень важны. Связаны они с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по существу там оказываются иным образом, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", – рассказал глава Минцифры.