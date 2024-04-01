Новости » События в Украине
Украинские военные уничтожили российский БпЛА за $7 млн
01.04.2024 21:59 Mignews.ua

Украинские военные уничтожили российский БпЛА за $7 млн

Украинские военные сбили российский дрон за 7 млн долл. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Национального телемарафона. 

По его словам, это ударно-разведывательный беспилотник «Форпост» - аналог Bayraktar. Дрон может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей, рассказал

 "Нам удалось сбить один из самых дорогих ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Форпост". Это российский БпЛА, его стоимость составляет примерно семь миллионов долларов. Сбила Одесская зенитная ракетная бригада над акваторией Черного моря", – уточнил Евлаш.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы