



Украинские военные уничтожили российский БпЛА за $7 млн

Украинские военные сбили российский дрон за 7 млн долл. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Национального телемарафона.

По его словам, это ударно-разведывательный беспилотник «Форпост» - аналог Bayraktar. Дрон может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей, рассказал

"Нам удалось сбить один из самых дорогих ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Форпост". Это российский БпЛА, его стоимость составляет примерно семь миллионов долларов. Сбила Одесская зенитная ракетная бригада над акваторией Черного моря", – уточнил Евлаш.