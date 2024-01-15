



Украинские военные официально подтвердили уничтожение российских А-50 и Ил-22

Воины Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления РФ Ил-22. Эту информацию подтвердил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.



"Спасибо Воздушным Силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье! Слава Украине", написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале.



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Подтвердили поражение российских самолетов и в Воздушных силах ВСУ: "Минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22! Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Дальше будет ... Воздушные Силы - на страже неба Украины!" - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.







Ранее командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук написал в своем Telegram-канале, что России отомстили за Днепр. Он выложил пост с фото дома в Днепре, в который 14 января 2023 года попала российская ракета, и подписал его такими словами: "Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей"







Скорее всего речь шла о сбитых самолетах А-50 и Ил-22М.



Как сообщал Mignews.ua, вечером 14 января украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22. Такое сообщение появилось в ряде украинских СМИ и пабликах. Сбитие произошло якобы в районе Кирилловки. Российские паблики и военные эксперты косвенно подтвердили и инцидент с Ил-22.