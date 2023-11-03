



Украинская разведка рассказала, жив ли Путин

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал слухи о смерти президента РФ.



По словам Юсова, у российского диктатора Владимира Путина проблемы со здоровьем, но информация о его смерти, недавно распространившаяся в Сети, - неправдива.



"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников", - цитирует представителя разведки РБК-Украина.



Юсов также прокомментировал информацию о якобы смерти Путина, появившуюся в некоторых анонимным российских Telegram-каналах вечером 26 октября. В Интернете также сообщалось, что в России, мол, готовят госпереворот.



"Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", - отметил сотрудник разведки.