Украинцы сбили еще один Су-34
Украинские военные подтвердили, что им удалось сбить очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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"Уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34", - сказано в отчете за 18:00, 2 марта.
С середины февраля Вооруженные силы Украины чуть ли не каждый день сбивают по российскому самолету. 17 февраля были уничтожены сразу три Су-34 и Су-35. На следующий день подбит еще один Су-34.
Среди самых значимых был самолет А-50, который уничтожен 23 февраля. Буквально накануне, 1 марта, украинцы сбили очередную "сушку".