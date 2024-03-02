



Украинцы сбили еще один Су-34

Украинские военные подтвердили, что им удалось сбить очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.



Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.



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"Уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34", - сказано в отчете за 18:00, 2 марта.



С середины февраля Вооруженные силы Украины чуть ли не каждый день сбивают по российскому самолету. 17 февраля были уничтожены сразу три Су-34 и Су-35. На следующий день подбит еще один Су-34.



Среди самых значимых был самолет А-50, который уничтожен 23 февраля. Буквально накануне, 1 марта, украинцы сбили очередную "сушку".