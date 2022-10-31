



Украинцы сбили 44 из 50 российских ракет

Воздушные силы Украины сбили 44 из более 50 крылатых ракет, выпущенных российскими оккупантами утром 31 октября.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.



В центре страны сбили 18 ракет, на юге — 12, на востоке — 9, на западе — 5.



В результате ударов по энергосистеме Украины часть железной дороги обесточена, экстренные отключения света по всей стране.



Российская армия утром 31 октября атаковала объект критической инфраструктуры Черкасской области. Часть области обесточена.



Под атакой россиян и Киев: по меньшей мере, 10 взрывов прогремели в столице. Перед этим около 7 утра раздалась воздушная тревога. Местами в городе исчезло электроснабжение и вода.



В Запорожье российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры, в городе возникли отключения электроэнергии.

В Кировоградской области российские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска.

Российские войска также ударили по Харькову ракетами С-300.