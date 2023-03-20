



Украина в курсе целей РФ: захват новых территорий для создания буферных зон

Какими бы ни были потери, но Россия не отказалась от своих намерений в Украине – захватить новые территории для создания буферных зон. Такие планы известны Вооруженным Силам Украины, поэтому основные усилия военные направят на сдерживание продвижения врага.



В этом заверил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, заметив, что руководство РФ никогда не оставляло и не оставляет попыток установить контроль над всей Украиной.



Он напомнил, что российская армия продолжает наступление на отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. В то же время на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей враг оборудует оборонные рубежи и наращивает группировку за счет мобилизованных.



"В дальнейшем агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить "безопасность" для уже "включенных в состав РФ" оккупированных территорий Украины", – заявил генерал-лейтенант в интервью "РБК-Украина".



Поэтому, основные усилия ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины, заверил Сергей Наев.



"Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения оккупированных территорий. Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Северного и Юго-западного направлений", – указал Наев.



А пока же, по словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, у российских войск нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях. Впрочем, враг пытается изображать наступательные действия на Запорожском направлении.



Так он оценил, может ли Россия в обозримой перспективе начать наступательные действия еще на каких-то направлениях, кроме тех, где она действует сегодня, а именно: Лиманское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское.



"Учитывая, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать видимость, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", – рассказал Наев.



Ну и немного о Беларуси. Рассказал генерал-лейтенант и о том, сколько российских войск находится в этой стране.



"Еще с октября прошлого года военно-политическим руководством РФ принято решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства. Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих", – пояснил Наев.



Сейчас на территории Беларуси находятся 4 тысячи россиян. В основном это мобилизованные. Они проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под управлением белорусских инструкторов.



"В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины", – добавил генерал-лейтенант.



Ранее в Генштабе сообщили, что войска РФ продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, эпицентром боевых действий остается Бахмут в Донецкой области.

