



Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать Россию



Судя по всему, Украина намеренно скрывает дату начала своего наступления, тем самым пытаясь озадачить оккупантов. Хотят заставить россиян перейти к обороне, сообщает ERR.



Эстонские военные отмечают, что украинские, российские и международные источники отличаются "фальстартами" по вопросу даты возможных активных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. В то же время, боевые действия ведутся на протяжении всей линии фронта.



Силы обороны Украинцы продолжают создавать почву для контрнаступления: пытаются занять лучшие позиции, нарушить управление и логистику войск противника, уничтожать технику, которая могла бы помешать наступлению, в частности речь идет о танках, артиллерии и средствах ПВО.



По данным Генштаба Эстонии, общие потери Российской Федерации в войне против Украины составили более 209 тысяч человек. Это стало одной из причин уменьшения количества атак российских сил на востоке Украины.



