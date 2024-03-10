



Украина: россияне оставили в портах Крыма лишь несколько кораблей

Россия свела к минимуму в портах Крыма количество своих военных кораблей, которые посчитала менее ценными.



По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.



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"Они свели это количество к минимуму. Там находятся в основном те единицы, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи, Туапсе", - отметил он.



По словам Плетенчука, в одном из крымских портов остался малый ракетный корабль "Циклон", который должен быть носителем крылатых ракет.



"Однако его используют для прикрытия противовоздушной обороны. Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог... Россияне были вынуждены передислоцировать свои активы в Новороссийск, в частности, свои носители крылатых ракет", - пояснил он.