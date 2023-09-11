



Украина разработала механизм возвращения вывезенных РФ украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о механизме возвращения незаконно депортированных РФ украинских детей.



"На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов", - отметил омбудсмен в ходе Ялтинской европейской стратегии.



В частности, среди этих этапов:

разработка механизма получения списков детей;

верификация и обновление данных;

документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;

психологическая реабилитация детей по возвращению;

создание специального центра для реабилитации;

открытие гуманитарных коридоров.

"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - подчеркнул Лубинец.