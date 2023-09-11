Украина разработала механизм возвращения вывезенных РФ украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о механизме возвращения незаконно депортированных РФ украинских детей.
"На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов", - отметил омбудсмен в ходе Ялтинской европейской стратегии.
В частности, среди этих этапов:
- разработка механизма получения списков детей;
- верификация и обновление данных;
- документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;
- психологическая реабилитация детей по возвращению;
- создание специального центра для реабилитации;
- открытие гуманитарных коридоров.