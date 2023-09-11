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Украина разработала механизм возвращения вывезенных РФ украинских детей
11.09.2023 07:18 Дара Киевская

Украина разработала механизм возвращения вывезенных РФ украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о механизме возвращения незаконно депортированных РФ украинских детей.

"На сегодняшний день разработан механизм возвращения украинских детей, который содержит несколько ключевых этапов", - отметил омбудсмен в ходе Ялтинской европейской стратегии.

В частности, среди этих этапов:

  • разработка механизма получения списков детей;
  • верификация и обновление данных;
  • документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;
  • психологическая реабилитация детей по возвращению;
  • создание специального центра для реабилитации;
  • открытие гуманитарных коридоров.
"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - подчеркнул Лубинец.

 

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