Украина получит ударные дроны от Франции в ближайшее времяч
Украина в ближайшее время получит от Франции новые дроны-камикадзе.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.
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"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - отметил министр.
По словам Лекорню, Франция с начала войны подготовила 10 тысяч украинских бойцов на своих полигонах, а в нынешнем году учения пройдут до 9 тысяч военных.