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Украина получит ударные дроны от Франции в ближайшее времяч
18.02.2024 15:00 Алина Груднева

Украина получит ударные дроны от Франции в ближайшее времяч

Украина в ближайшее время получит от Франции новые дроны-камикадзе. 

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

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"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - отметил министр.

По словам Лекорню, Франция с начала войны подготовила 10 тысяч украинских бойцов на своих полигонах, а в нынешнем году учения пройдут до 9 тысяч военных.
 

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