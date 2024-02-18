



Украина получит ударные дроны от Франции в ближайшее времяч

Украина в ближайшее время получит от Франции новые дроны-камикадзе.



Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.



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"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - отметил министр.



По словам Лекорню, Франция с начала войны подготовила 10 тысяч украинских бойцов на своих полигонах, а в нынешнем году учения пройдут до 9 тысяч военных.

