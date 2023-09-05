



Украина определила вознаграждение российскому летчику, который угнал вертолет

Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший вертолет Ми-8 на одной из украинских авиабаз, получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.



“Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой”, – заявил Юсов, призвав российских военных последовать примеру Кузьминова.



“Украина – демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и [придерживаемся] международного права. Поэтому еще раз – те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима”, – сказал он.



О посадке российского вертолета Ми-8 на украинской авиабазе в Харьковской области стало известно 23 августа. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных под кодовым названием “Синица”.



Сам летчик Максим Кузьминов, управлявший вертолетом, объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать. Позднее он сообщил, что два других члена экипажа, вероятно, погибли. По словам Кузьминова, он пытался уговорить сослуживцев сдаться, но они испугались и попытались бежать после посадки.