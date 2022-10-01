



Украина обратилась в Международный суд ООН из-за аннексии своих территорий РФ

Украина официально обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть по существу дело попыток России аннексировать украинские территории. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"После попыток Путина относительно аннексии Украина официально сообщила Международному суду ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязывающий приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Просим суд как можно скорее рассмотреть дело по существу", - написал глава дипломатии.



30 сентября в Кремле состоялась церемония "принятия в состав России" сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР", а также занятых российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.