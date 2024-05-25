



Украина наращивает собственное производство боеприпасов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что за последние два года Украина существенно продвинулась вперед в изготовлении собственного оружия. Самый быстрый и заметный прогресс наблюдается в производстве дронов.



При этом следует отметить, что довольно большая нагрузка в проиводстве БПЛА различных типов лежит на частных компаниях. Кабмин установил для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов за год выросло в 100 раз.



"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, устанавливающее для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", - заявил Шмыгаль.



Как пояснил премьер, это решение позволит производителям расширить и модернизировать свои линии.

