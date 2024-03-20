



Украина может производить 2 миллиона дронов в год

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью The Guardian.



По словам министра, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способны производители в стране", потому что у Кабмина недостаточно средств.



Федоров напомнил, что сейчас Украина находится на пути к показателю производства более 1 миллиона беспилотников в год.

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников (в год - ред.)", - уточнил Федоров.



Он рассказал, что в сфере производства беспилотников в Украине работают более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% сделаны в Украине.



Федоров отметил, что главная проблема в секторе беспилотников - финансовая. Сейчас наша страна ощущает недостаток финансовой помощи со стороны США.