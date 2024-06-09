



Украина могла поразить два российских Су-57, - ГУР

Украина могла поразить два российских Су-57 в Ахтубинске, а не один, как было объявлено ранее.



Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.



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"Мы констатируем сам факт поражения. ГУР не комментирует средства поражения, как собственно и то, чья это операция. Информация уточняется, но это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета", - отметил он.



По словам Юсова, информация про поражение второго Су-57 уточняется. Также есть данные о потерях среди личного состава россиян.



"Безусловно, эти инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, а Су-57 наносит ракетные удары именно по гражданским объектам, очевидно, будут продолжаться", - анонсировал он.