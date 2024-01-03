



Украина и США договорились усилить украинскую ПВО

Противовоздушная оборона Украины будет усилена. Соответствующие договоренности достигнуты между Украиной и США, о чем сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.



Так, во время разговора стороны обсудили последствия недавних массированных обстрелов территории Украины со стороны РФ с использованием различных видов ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "шахед".



"Проинформировал о результатах работы сил ПВО Украины, которые сбили большинство вражеских воздушных целей, в том числе и аэробалистические ракеты "Кинжал". Согласились с важностью усиления украинской противовоздушной обороны. Была отмечена важность сохранения необходимого уровня поддержки ПВО Украины со стороны США", - написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.



Он также выразил искреннюю благодарность команде президента США Джо Байдена за усилия, направленные на скорейшее принятие Конгрессом необходимого Украине пакета помощи.



Обсудили помощь Украине в телефонном разговоре Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.



Политики, в частности, обсудили дальнейшие усилия двух стран, направленные на усиление помощи Украине в ее защите от российской агрессии, говорится в заявлении Госдепартамента США.



"Стороны обсудили важность коллективных многосторонних действий для устранения угроз глобальным интересам, связанным с нападениями хуситов, поддерживаемых Ираном, коммерческое судоходство в Красном море, а также американо-британские усилия для помощи Украине для защиты от российской агрессии", - прокомментировал разговор спикер государственного департамента США Мэтью Миллер.