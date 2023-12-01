



Украина и Польша согласовали открытие ПП "Угрынив – Долгобычув": детали

В пятницу, 1 декабря сделал маленький шаг к деблокаде украинско-польской границе. Украина и Польша согласовали открытие пограничного пункта пропуска (ПП) "Угрынив - Долгобычув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие ПП, а также облегчение ""еЧерги" для польских машин.



Соответствующей договоренности достигли заместитель министра громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и государственный секретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер, сообщила пресс-служба Минвосстановления.



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Согласно релизу, они согласовали создание в системе "еЧерга" отдельных слотов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова" и запуск пилотного проекта с регистрацией в "еЧерге" перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком на один месяц.



"Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не обсуждался и не был в повестке дня", - сообщили в ведомстве.



В свою очередь польские протестующие настаивают на функционировании "Угрынив - Долгобычув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.



"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам", - отметили в Минвосстановления.



Согласно сообщению ведомства, оно вместе с Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) разрабатывает решения по урегулированию ситуации на границе.



В частности, речь идет о "Плане действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска". Украинская сторона сообщает, что с ее стороны стратегия развития уже готова.



Как известно, из-за начавшегося 6 ноября протеста польских перевозчиков на пограничных переходах "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное" очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе с польской стороны достигали 40 км. По озвученной Минвосстановлению информации, на украинско-польской границе было заблокировано 20 тыс. транспортных средств, а поток грузовых автомобилей через него упал на 20-25%. В четверг, 22 ноября, блокада украинско-польской границы распространилась на пограничный переход "Шегини - Медика".



Организаторы блокады, требующие отмены введенного с войной "транспортного безвиза" для Украины, сообщали, что согласно официальному разрешению местных властей, она продлится до 3 января 2024 года, однако на отдельных пунктах уже есть разрешения о ее продлении до февраля.