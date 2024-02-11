



Украина догнала РФ по количеству произведенных дронов за полгода

В Украине масштабировали производство дронов-камикадзе, благодаря чему страна догнала Россию по их количеству.



По данным "РБК-Украина", такое заявление в подкасте "Слон" сделал министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



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"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", - отметил он.



По словам Федорова, только финансирование ограничивает масштабное производство дронов дальнего радиуса действия. Министр подчеркнул, что производить можно тысячи таких беспилотников.



"Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то горит на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", - пояснил он.