



Украина будет использовать "вышки Бойко" для усиления мер, связанных с ВСУ

На основании законных прав собственности, Украина будет использовать "вышки Бойко" на свое усмотрение, а именно, для усиления мер, связанных с Силами обороны.



Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает "Интерфакс-Украина".



"Да, это очень сложная спецоперация, которая готовилась и реализовывалась длительное время спецподразделениями ГУР Минобороны. Уверен, что в свое время об этом снимут фильмы, может в Голливуде, и напишут интересные книги. Факт останется фактом: еще ряд объектов не может быть теперь использован врагом с целью слежки за нашими Силами обороны и безопасности, с целью реализации каких-то комплексов и мер РЭБ или других военных целей", - отметил представитель украинской разведки.



По словам Юсова, Украина, как законный владелец этих объектов будет "их использовать на свое усмотрение, и конечно речь идет об усилении мер, связанных с Силами обороны".



Напомним, что 11 сентября Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "вышки Бойко", которые находятся у берегов временного оккупированного Крыма в Черном море.