



Взрывы в Энгельсе и Дягилево: спецназ вблизи атакованных баз координировал удары

Газета New York Times опубликовала новые подробности ударов по аэродромам стратегической авиации ВС РФ в Энгельсе и Дягилево 5 декабря.



По данным Министерства обороны России и высокопоставленного украинского представителя, Украина совершила самую дерзкую атаку на российскую территорию за всю войну, нанеся удар по двум военным базам, расположенным за сотни километров от линии фронта с помощью беспилотников.



Беспилотники были запущены с украинской территории, и, по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью спецназа, расположенного вблизи базы, который помог направить беспилотники к цели, сказал украинский представитель, пожелавший сохранить анонимность.



Удары сигнализируют новую готовность Киева вести борьбу с базами в самом сердце России, повышая ставки в войне, и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таких больших расстояниях. Вскоре после ударов по базам Россия направила шквал ракет в сторону украинских городов.



Авиабаза в Энгельсе и военный объект в Рязани находятся на расстоянии от 480 до 720 км от украинской границы, что находится за пределами дальности действия любой известной ракеты, имеющейся в арсенале Украины.

