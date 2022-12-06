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Взрывы в Энгельсе и Дягилево: спецназ вблизи атакованных баз координировал удары
06.12.2022 09:34 Аркадий Бочаровский

Взрывы в Энгельсе и Дягилево: спецназ вблизи атакованных баз координировал удары

Газета New York Times  опубликовала новые подробности ударов по аэродромам стратегической авиации ВС РФ в Энгельсе и Дягилево 5 декабря.

По данным Министерства обороны России и высокопоставленного украинского представителя, Украина совершила самую дерзкую атаку на российскую территорию за всю войну, нанеся удар по двум военным базам, расположенным за сотни километров от линии фронта  с помощью беспилотников.

Беспилотники были запущены с украинской территории, и, по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью спецназа, расположенного вблизи базы, который помог направить беспилотники к цели, сказал украинский представитель, пожелавший сохранить анонимность.

Удары сигнализируют  новую готовность Киева вести борьбу с базами в самом сердце России, повышая ставки в войне, и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таких больших расстояниях. Вскоре после ударов по базам Россия направила шквал ракет в сторону украинских городов.

Авиабаза в Энгельсе и военный объект в Рязани находятся на расстоянии от 480 до 720 км от украинской границы, что находится за пределами дальности действия любой известной ракеты, имеющейся в арсенале Украины.
 

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