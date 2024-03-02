



Удар по Одессе: уже шесть жертв

В результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до шести человек.



Информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



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Спасателям удалось изъять из-под завалов разрушенного здания еще одно тело.



"Также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек", - сообщили в ГСЧС.



Ранее сообщалось, что среди жертв оказался ребенок. Под завалами могут находиться еще до 10 человек. Операция продолжается.