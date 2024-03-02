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Удар по Одессе: уже шесть жертв
02.03.2024 17:43 Алина Груднева

Удар по Одессе: уже шесть жертв

В результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до шести человек.

Информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Спасателям удалось изъять из-под завалов разрушенного здания еще одно тело.

"Также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что среди жертв оказался ребенок. Под завалами могут находиться еще до 10 человек. Операция продолжается.

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