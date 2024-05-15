



Оказывается, Эден Голан уже два месяца в базе данных украинского "Миротворца"

Выяснилось, что представительница Евровидения 2024 от Израиля Эден Голан, уже более двух месяцев находится в базе данных украинского проекта "Миротворец".



Как известно, она родилась в Израиле, но еще в детстве с родителями переехала в Россию, в связи с работой отца.



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Ее отец – латвийский еврей, а мама – украинская еврейка.



В Израиль они вернулись два года назад, после полномасштабного российского вторжения в Украину.



У проекта "Миротворец" не было к ней совершенно никакого интереса, вплоть до победы на израильском отборе на Евровидение.



Произошло это 6 февраля. А уже 7 февраля ее профиль появился на "Миротворце".



Вот какие обвинения предъявляются Голан:

Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории.

Незаконная коммерческая деятельность на оккупированных российскими захватчиками территориях Украины.

Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины.

В 2016 году она выступила на "Новой волне" в оккупированном Крыму, в том числе исполнив в дуэте с Нюшей её хит "Вою на Луну".На момент выступления Голан было 12 лет.