Оказывается, Эден Голан уже два месяца в базе данных украинского "Миротворца"
Выяснилось, что представительница Евровидения 2024 от Израиля Эден Голан, уже более двух месяцев находится в базе данных украинского проекта "Миротворец".
Как известно, она родилась в Израиле, но еще в детстве с родителями переехала в Россию, в связи с работой отца.
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Ее отец – латвийский еврей, а мама – украинская еврейка.
В Израиль они вернулись два года назад, после полномасштабного российского вторжения в Украину.
У проекта "Миротворец" не было к ней совершенно никакого интереса, вплоть до победы на израильском отборе на Евровидение.
Произошло это 6 февраля. А уже 7 февраля ее профиль появился на "Миротворце".
Вот какие обвинения предъявляются Голан:
- Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории.
- Незаконная коммерческая деятельность на оккупированных российскими захватчиками территориях Украины.
- Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
- Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины.
На момент выступления Голан было 12 лет.