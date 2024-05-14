



$5 млн в год в Сан-Франциско тратят на бесплатный алкоголь для бездомных

Запущенная в 2020 году "Программа управляемого употребления алкоголя" (Managed Alcohol Program, MAP) в Сан-Франциско для оказания помощи бездомным, страдающим алкоголизмом, обслужила всего 55 человек, при этом она обходится властям примерно в $5 млн в год, пишет San Francisco Chronicle (SFC).



В настоящее время программа, рассчитанная на 20 коек, действует в здании бывшего отеля Tenderloin в центральном районе Тендерлойн. Медсестры раздают "контролируемые дозы" алкоголя в определенное время суток в соответствии с планом ухода. MAP также предусматривает выдачу лекарственных средств, терапию для уменьшения тяги к спиртным напиткам и культурные мероприятия.



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Представители программы рассказали изданию, что медсестры обычно выдают "эквивалент одного-двух напитков три-четыре раза в день", как то: 50 гр водки или ликера, 150 гр вина, или 350 гр пива.



SFC, ссылаясь на мнение специалистов, пишет, что подобные меры рассчитаны "не на трезвость, а скорее на улучшение общего состояния здоровья участников" при сокращении количества госпитализаций и обращений в правоохранительные органы.

