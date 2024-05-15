



Суд над Трампом: Ключевые моменты в показаниях его бывшего адвоката Коэна

Майкл Коэн - некогда адвокат Дональда Трампа и по собственному признанию "наладчик" экс-президента - во вторник выступит в суде во второй день дачи показаний на уголовном процессе в Нью-Йорке.



Судебное разбирательство касается выплаты "скрытых денег" Сторми Дэниелс, американской порнозвезде, которая утверждает, что в 2006 году, когда ей было 27, а ему 60, она была приглашена в гостиничный номер Трампа после турнира по гольфу среди знаменитостей. Она утверждает, что затем переспала с Трампом, который впоследствии стал президентом.



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Дэниелс утверждает, что накануне президентских выборов в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн дал ей 130 000 долларов в качестве скрытого платежа, чтобы она не рассказывала о ночи, проведенной с Трампом. Бывший президент теперь обвиняется в сокрытии платежа от окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга. Утверждается, что Трамп возместил Коэну стоимость платежа и изменил деловые документы, чтобы скрыть его, что может быть расценено как нарушение закона о выборах. Дональд Трамп "не думал о своей жене", когда совершал платежи.



По словам Коэна, основное внимание Трампа было сосредоточено на его президентской кампании и любых противоречиях, которые могли бы повлиять на его избрание.



"Он не думал о Мелании", - сказал Коэн присяжным в понедельник. "Все это было связано с предвыборной кампанией". Коэн сказал, что Трамп добавил: "Это катастрофа, полная катастрофа. Женщины будут ненавидеть меня. Женщины будут меня ненавидеть. Парни думают, что это круто, но это будет катастрофой для кампании".



Коэн также сказал, что спросил бывшего президента США, как эта история может повлиять на его брак с Меланией, на что Трамп якобы ответил: "Не волнуйтесь... Как вы думаете, как долго я буду продаваться? Недолго".



В ответ мистер Трамп покачал головой. Адвокаты бывшего президента ранее утверждали, что он хотел защитить свою жену Меланию от стресса и расстройств, связанных с этой ситуацией.



Еще одну выплату Дональд Трамп якобы сделал второй женщине.



Суд также заслушал запись разговора между двумя мужчинами по поводу еще одной предполагаемой выплаты денег.

Коэн заявил, что предупредил Трампа о том, что модель Playboy утверждает, что у нее и бывшего президента США была внебрачная связь. "Проследите, чтобы это не было опубликовано", - сказал Коэн Трампу.



Карен Макдугал, как утверждается, заплатили 150 000 долларов в рамках соглашения, которое было заключено после того, как г-н Трамп получил "полную и исчерпывающую информацию обо всем, что произошло".



Дональд Трамп лично одобрил план выплаты денег Майклу Коэну - и все остальное



По словам Коэна, он создал подставную компанию, указанную как "консалтинговая компания по недвижимости", для осуществления платежа, а Трамп договорился с ним о выплате денег. По его словам, каждая деталь плана выплат была одобрена лично Трампом.



"Все требовало подписи Трампа", - сказал Коэн. "Все, что я делал, я делал по указанию и в интересах мистера Трампа".



По его словам, Трамп обещал возместить деньги, которые адвокат предоставил для выплат, и постоянно был в курсе закулисных усилий, направленных на то, чтобы похоронить истории, которые, как считалось, могли нанести вред предвыборной кампании.



Похоже, шансы на возрождение дружбы между Майклом Коэном и Дональдом Трампом невелики.



Когда-то эта пара была настолько близка, что Коэн хвастался, что готов "принять пулю" за Трампа. Однако в понедельник они никак не проявляли себя в зале суда.



Спокойная атмосфера заметно отличалась от их предыдущего противостояния в зале суда в октябре, когда Трамп вышел из зала после того, как его адвокат закончил допрос Коэна в ходе судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве. На этот раз Трамп сидел за столом защиты с закрытыми глазами на протяжении долгих отрезков показаний.

