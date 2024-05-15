



Эфиопка утверждает, что не ест и не пьет 16 лет

Мулуворк Амбоу утверждает, что когда ей было всего 10 лет, она навсегда отказалась от еды, после того как у нее неожиданно пропал аппетит. Средств к существованию у Амбо нет, так что, если ее утверждения правдивы, то умереть от голода ей не грозит. Как ни странно, она полна сил и в состоянии выполнять обычную домашнюю работу, в том числе и готовка еды не доставляет ей проблем.



Молодая женщина прошла несколько медицинских тестов в Эфиопии, но ни один из них не смог подтвердить, говорила ли она правду, хотя врачи больницы в Аддис-Абебе подтвердили, что на момент обследования в ее кишечнике не было никаких следов пищи.



История Мулуворк Амбо недавно стало вирусной после того, как ее посетил Дрю Бински, который услышал ее историю во время посещения Эфиопии и решил встретиться с ней лично. Его видео быстро стало вирусным. Но это не первый раз, когда Амбо попадает в заголовки новостей. Впервые она привлекла внимание в 2016 году, когда в ее родной стране начали распространяться слухи о девочке, которая может выжить без еды и воды .



26-летняя женщина говорит, что до сих пор помнит последний прием пищи. Это была тушеная красная чечевица с инджерой, типичным эфиопским блюдом, после чего у нее просто пропал аппетит. Сначала она говорила своей семье, что ела, но в итоге сказала правду.



Мулуворк Амбо — утверждает, что ей не нужна и жидкость, во что действительно трудно поверить. В Книге рекордов Гиннесса, самый длинный срок без еды и воды составил 18 дней. Это был человек, которого полиция арестовала, а затем забыла о нем. Но, Мулуворк Амбо утверждает, что обходилась без воды более 16 лет.



