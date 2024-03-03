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Удар по Одессе: под завалами нашли тело последнего погибшего ребенка
03.03.2024 19:44 Алина Груднева

Удар по Одессе: под завалами нашли тело последнего погибшего ребенка

В результате российского удара дроном по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до 12 человек.

Информацию об этом подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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"Под завалами обнаружили погибшего мальчика. Сергею было 10 лет… Впоследствии обнаружили и его сестру, 8-летнюю Злату. Уже 12 погибших в Одессе", - сообщили Силы обороны Юга.

Уточняется, что больше не должно быть жертв, однако спасатели продолжат работать, пока не завершат разбор всех завалов.
 

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