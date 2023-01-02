



Удар по Макеевке: взорвался боекомплект и 5 тонн топлива, убиты 174 человека

Российские телеграм-каналы опубликовали новые подробности ракетного обстрела ВСУ Макеевки.



В сообщении канала Образ Будущего говорится, что в Макеевке насчитывается 78 погибших, 136 раненых. Также сообщается, что много людей находятся под завалами здания, есть те. Кто там задохнулся «от дыма горящего топлива».



«В Макеевке 78 погибших, 136 раненых. Цифры будут расти, пока есть оставшиеся под завалами. Основной урон от взрыва находившегося в здании боекомплекта и 5 тонн дизельного топлива. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. Уничтожено 9 единиц бронетехники», - отмечается в публикации.



Позднее канал опубликовал следующую информацию: "Западные СМИ вот-вот (после наступления рабочего дня в Вашингтоне) озвучат цифры по Макеевке, источник - МИ6. (Сейчас в иносми висят новости об ударах по инфраструктуре Киева).

По закрытым каналам обмена информацией и разведданными МИ6 сообщается о единовременной гибели 110 человек и 64 после от задымления и комплексного разрушения несущей конструкции здани".

