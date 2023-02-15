



Погибший в Украине британец идентифицирован как бывший израильский солдат

45-летний мужчина, погибший в Украине в декабре, идентифицирован как британский еврей Джонатан Шенкин. Он родом из Глазго. Служил в израильской армии. У него остались сын и дочь.



Семья Джонатана Шенкина воздала ему должное в социальных сетях, заявив, что он погиб как герой выполняя долг фельдшера.



"Вступив в ряды Вооруженных сил Украины, он принес высшую жертву, чтобы защитить ценности, в которые мы все верим". — написал его брат Дэниел. Он отметил, что Джонатан вел свой собственный охранный бизнес, что привело его к миссиям во многих конфликтах по всему миру. В их число входили две командировки в Ирак, военные контракты ООН в Афганистане, работа военным медиком в Омане, личная охрана в Сомали, охрана в Анголе и многое другое.



Дэниел подчеркнул, что его брат всю жизнь страстно любил Израиль и жил словами Уинстона Черчилля: "Все великие вещи просты, и многое может быть выражено одним словом: свобода, справедливость, честь, долг, милосердие, надежда".

