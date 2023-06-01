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Танки атаковали пограничный пункт Шебекино
01.06.2023 08:43 Аркадий Бочаровский

Танки атаковали пограничный пункт Шебекино

На границе России и Украины идет бой. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны, сообщает ТГ-канал Baza. 

Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино.

Ночью город был под сильным обстрелом. Один из снарядов попал в здание МВД. Часть жителей решили покинуть город. Губернатор Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино.

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