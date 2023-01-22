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"Стыд для РФ": соучредитель Valentino осудил Россию из-за Украины
22.01.2023 03:34 Алина Груднева

"Стыд для РФ": соучредитель Valentino осудил Россию из-за Украины

Один из основателей модного дома Valentino Джанкарло Джамметти осудил Россию за убийства мирных жителей Украины.

Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию разрушенной в результате ракетного удара многоэтажки в Днепре.

Итальянский бизнесмен подписал этот кадр следующими словами: "Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал".

По его словам, теракт, унесший жизни 44 человек и оставивший людей без крова, является стыдом для России.

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