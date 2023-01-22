"Стыд для РФ": соучредитель Valentino осудил Россию из-за Украины
Один из основателей модного дома Valentino Джанкарло Джамметти осудил Россию за убийства мирных жителей Украины.
Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию разрушенной в результате ракетного удара многоэтажки в Днепре.
Итальянский бизнесмен подписал этот кадр следующими словами: "Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал".
По его словам, теракт, унесший жизни 44 человек и оставивший людей без крова, является стыдом для России.