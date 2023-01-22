



"Стыд для РФ": соучредитель Valentino осудил Россию из-за Украины

Один из основателей модного дома Valentino Джанкарло Джамметти осудил Россию за убийства мирных жителей Украины.



Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию разрушенной в результате ракетного удара многоэтажки в Днепре.



Итальянский бизнесмен подписал этот кадр следующими словами: "Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал".



По его словам, теракт, унесший жизни 44 человек и оставивший людей без крова, является стыдом для России.