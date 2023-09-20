



Стратком: ВСУ успешно атаковали командный пункт ЧФ РФ возле Севастополя

Силы обороны Украины утром в среду, 20 сентября, нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового вблизи Севастополя в оккупированном Крыму, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.



"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя. Слава Вооруженным Силам Украины!" - отмечается в сообщении.



