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Столтенберг - Западу: приготовьтесь к плохим новостям
03.12.2023 14:32 MIGnews.com

Столтенберг - Западу: приготовьтесь к плохим новостям

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг предупредил о возможном ухудшении ситуации на Украине из-за недостаточной поддержки со стороны Запада. В интервью немецкому телеканалу Das Erste он заявил, что члены НАТО не справились с поставками боеприпасов Украине:

“Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена”..

На вопрос о том, как следует действовать ВСУ в такой сложной ситуации, Столтенберг переадресовал принятие оперативных решений украинцам и их военному руководству.
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“Чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война”, — отметил генсек.
 

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