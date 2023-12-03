



Столтенберг - Западу: приготовьтесь к плохим новостям

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг предупредил о возможном ухудшении ситуации на Украине из-за недостаточной поддержки со стороны Запада. В интервью немецкому телеканалу Das Erste он заявил, что члены НАТО не справились с поставками боеприпасов Украине:



“Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена”..



На вопрос о том, как следует действовать ВСУ в такой сложной ситуации, Столтенберг переадресовал принятие оперативных решений украинцам и их военному руководству.

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“Чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война”, — отметил генсек.

