



США выделили более $10 миллиардов финансовой поддержки для Украины

Государственный департамент совместно с Агентством США по международному развитию USAID и Министерством финансов в пятницу объявили о выделении более 10 миллиардов долларов помощи Украине. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.



Большая часть средств – 9,9 миллиарда долларов – выделяются Штатами в форме грантов через механизм Всемирного банка "Государственные расходы на укрепление административной способности" PEACE.



"Эти средства имеют решающее значение для Украины во время ее защиты от России и обеспечат способность украинского правительства продолжать удовлетворять насущные потребности своих граждан, в частности здравоохранение, образование и службы экстренной помощи", – объяснили в ведомстве.



Дополнительно США выделят еще 250 миллионов долларов на помощь энергетической системе Украины. Средства помогут обеспечить работу школ, генераторы для больниц, а также отопление в домах и приютах по всей Украине.



"Эта помощь дополняет 270 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты уже выделили на укрепление энергетической безопасности Украины в течение прошлого года", – уточнили в Госдепартаменте.



В пятницу Министерство обороны США объявило о новом пакете Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить ПВО.