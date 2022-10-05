



США торопят Украину: зима близко, нужно решающее сражение на юге

В США считают, что Украине необходимо начать "решающее сражение" на юге страны за свои территории до наступления зимы.

Об этом говорится в материале Financial Times.

По версии американских чиновников, это позволит лишить Россию возможности укрепить свою власть на захваченных территориях.

По словам официальных лиц США, осенние погодные условия сильно осложнит боевые действия, а преимущество будет у тех, кто находится в обороне.