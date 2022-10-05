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США торопят Украину: зима близко, нужно решающее сражение на юге | Фото: pixabay.com
05.10.2022 22:03 Алина Груднева

США торопят Украину: зима близко, нужно решающее сражение на юге

В США считают, что Украине необходимо начать "решающее сражение" на юге страны за свои территории до наступления зимы.

 
Об этом говорится в материале Financial Times.
 
По версии американских чиновников, это позволит лишить Россию возможности укрепить свою власть на захваченных территориях.
 
По словам официальных лиц США, осенние погодные условия сильно осложнит боевые действия, а преимущество будет у тех, кто находится в обороне.
 
"Настоящей катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе. Поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную", - считает американский сенатор Крис Мерфи.

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