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Спецоперация ВМС и ГУР: из оккупации эвакуировали десантников. Видео | Фото: Військово-Морські Сили ЗС України | UA Navy
30.09.2023 13:25 Дара Киевская

Спецоперация ВМС и ГУР: из оккупации эвакуировали десантников. Видео

Военно-Морские Силы (ВМС) совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины провели спецоперацию по эвакуации двух десантников с оккупированной территории. 

"Важна каждая жизнь: ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух украинских десантников. Военно-Морские силы ВС Украины вместе с ГУР Минобороны провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих-десантников с временно оккупированной территории одной из областей Украины", - сообщили в ВМС в субботу, 30 сентября.

Пост сопровождает видео встречи вернувшихся на подконтрольную территорию десантников.



 

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