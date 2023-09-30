



Спецоперация ВМС и ГУР: из оккупации эвакуировали десантников. Видео

Военно-Морские Силы (ВМС) совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины провели спецоперацию по эвакуации двух десантников с оккупированной территории.



"Важна каждая жизнь: ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух украинских десантников. Военно-Морские силы ВС Украины вместе с ГУР Минобороны провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих-десантников с временно оккупированной территории одной из областей Украины", - сообщили в ВМС в субботу, 30 сентября.



Пост сопровождает видео встречи вернувшихся на подконтрольную территорию десантников.







