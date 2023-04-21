



СМИ: Украина планировала атаки на российские войска в Сирии

Утечка секретных документов США свидетельствует о том, что Главное управление разведки МО Украины готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии с участием курдских формирований, однако в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование операции, сообщает The Washington Post.



По данным издания, целью открытия нового поля боя за тысячи километров от Украины должно было быть нанесение российской армии и группе "Вагнера", которая активно действует в Сирии, расходов и потерь, что, вероятно, заставило бы Москву передислоцировать свои ресурсы из Украины.



Согласно документам, которые попали в сеть, в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование. Непонятно, почему Зеленский дал такой приказ ГУР, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам: давление со стороны США, ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными.



В документе с грифом HCS-P, подробно описано, как офицеры Главного управления разведки МОУ могли планировать атаки на российские силы в Сирии. Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев.



В документах указано, что украинские военные разведчики отдавали предпочтение нанесению ударов по российским силам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они планировали начинать "с малого" или же ограничить свои удары только по "вагнеровцам".



Украинские офицеры, пишет издание, рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, для нанесения ударов по российским целям и проведения "неопределенных мероприятий "прямого действия" вместе с атаками с БПЛА".



Отмечается, что SDF стремились пройти обучение, получить системы ПВО и гарантии, что их роль в украинских операциях будет сохранена в тайне. Руководство SDF также запретило наносить удары по российским позициям в курдских районах.



В комментарии изданию представитель SDF Фархад Шами заявил, что "документы, о которых вы говорите относительно наших сил, не являются реальными", а также, что силы SDF "никогда не были стороной в российско-украинской войне".



"Слитый" документ, пишет издание, указывает на то, что Турция знала о планировании операции.



Киев вряд ли вернется к этим планам, но если Украина все же начнет операцию, то атаки могут "вызвать российский ответ, направленный против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписываться Штатам", отмечается в документе.



Документ подробно описывает, как могла бы выглядеть кампания тайных атак Украины и какую ответную эскалацию со стороны РФ они могли бы вызвать. В отчете сравниваются атаки на хорошо защищенные "приоритетные" российские объекты вблизи Дамаска и сирийского побережья, которые были бы самыми опасными, но самыми дорогими для России, с ударами по "связанной с Россией нефтяной инфраструктуре" в центральной Сирии, которая плохо защищена противовоздушной обороной, но нанесла бы лишь "скромные расходы" РФ, в частности "Вагнеру".





