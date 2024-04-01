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СМИ: Россия провела крупнейшее танковое наступление за всю войну в Украине
01.04.2024 11:58 Раиса Вовк

СМИ: Россия провела крупнейшее танковое наступление за всю войну в Украине

В субботу, 30 марта, российская армия совершила, возможно, одно из самых больших танковых наступлений за всю войну. Об этом пишет издание Forbes.

"Оно закончилось одним из самых масштабных танковых боев за всю 25-месячную войну России в Украине. Когда дым рассеялся, русские оставили на дороге к западу от руин Авдеевки на востоке Украины треть своих танков", 
- говорится в материале.

То, что украинцы смогли победить столь крупные и тяжеловооруженные российские силы, указывает на другую тенденцию, отметили журналисты.

Несмотря на нехватку ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны организовать ожесточенную оборону - часто с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица. 

Как стало известно, российская колонна состояла из 48 единиц тяжелой техники. Украинская 25 бригада разгромила ее. Выведено из строя 12 танков и восемь БМП; 

Стандартна тактика обороны ВСУ - с помощью БПЛА обнаружить штурмовую группу РФ и разбить ее обстрелом. Арта разбрасывает технику врага. Дезорганизованные уцелевшие становятся легкой мишенью для FPV. Мины и ракеты усиливают бойню, рассказывают украинские бойцы. 

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