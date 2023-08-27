



Сложные схемы маневрирования: Россия готовится к новым авиаударам

27 августа во время ночной атаки Россия использовала “сложные схемы маневрирования”, вероятно выискивая безопасные маршруты для будущих авиаударов.



Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее информации, российские ракеты и дроны маневрируют, в первую очередь, для обнаружения украинских систем ПВО. Отмечается, что “во время сегодняшних обстрелов схема была несколько сложнее”.