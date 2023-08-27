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Сложные схемы маневрирования: Россия готовится к новым авиаударам
27.08.2023 11:52 Наталья Богинская

Сложные схемы маневрирования: Россия готовится к новым авиаударам

27 августа во время ночной атаки Россия использовала “сложные схемы маневрирования”, вероятно выискивая безопасные маршруты для будущих авиаударов.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее информации, российские ракеты и дроны маневрируют, в первую очередь, для обнаружения украинских систем ПВО. Отмечается, что “во время сегодняшних обстрелов схема была несколько сложнее”.

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