



Скрутили командира: 52 солдата РФ добровольно сдались в плен ВСУ

В районе Работино Запорожской области 52 российских военных сдались в плен Вооруженным силам Украины. По данным “Униан”, они жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен.



Источник в Генштабе ВСУ подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира российской армии.



“Неделю назад у нас пошли серьезные потери, много пацанов погибло. Одновременно перестали подвозить продовольствие, мы искали своими силами, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть”, – заявил один из пленных.



Недовольные бойцы попросили командира разрешения на отступление, но получив отрицательный ответ, решили сдаться в плен. Перед этим они “скрутили” командира, и сдались украинцам вместе с ним.



Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.