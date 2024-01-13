



Сколько РФ потратила на ночную атаку по Украине 13 января

Россия потратила на комбинированную атаку на Украину 13 января как минимум 239 миллионов долларов США.



Такой подсчет сделали в журнале Forbes.



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Уточняется, что дроны Shahed-136/131, которые были запущены по Украине, стоят 20-50 тысяч долларов за единицу. Управляемая авиационная ракета Х-59 - 0,5 млн долл, авиационная ракета Х-31П - 0,5 млн долларов, Х-22 - 1 млн, зенитная управляемая ракета С-300 - от 2 млн и выше, а Х-47М2 "Кинжал" - 10 млн долларов.



В свою очередь, ракета Х-101 стоит 13 млн долларов за единицу. Все вышеперечисленное россияне запустили по Украине утром, 13 января.



Ранее в ВС ВСУ сообщили, что РФ выпустила по украине 40 целей: 7 С-300/С-400, 3 БпЛА "Shahed-136/131", 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", до 12 Х-101/Х-555/Х-55, 6 Х-22, 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.