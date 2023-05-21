Сколько истребителей F-16 получит Украина от союзников
Украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16. Самолеты будут передавать вероятно подразделениями. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.
"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.
В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов - СУ-24, СУ-25, МиГ-29, СУ-27.
"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.
Чем F-16 особенны?
По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.
В частности:
- истребители помогли бы завоевать планировку в воздушном пространстве;
- отогнать вражескую авиацию благодаря ракетам класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км;
- наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях;
- вернуть контроль над Черным морем;
- сделать работу пилотов эффективной и безопасной.