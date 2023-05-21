



Сколько истребителей F-16 получит Украина от союзников

Украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16. Самолеты будут передавать вероятно подразделениями. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.



"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.



В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов - СУ-24, СУ-25, МиГ-29, СУ-27.



"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.



Чем F-16 особенны?



По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.



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